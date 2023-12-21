Синоптик Ильин: в Московскую область начинают возвращаться морозы

В ближайшее время в Московской области будет постепенно холодать. Температура воздуха начнет заметно понижаться с выходных и во второй половине следующей недели достигнет 10 градусов ниже нуля, рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.