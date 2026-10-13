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Конференция по социальной архитектуре пройдет в Петербурге 23–24 октября

Конференция по социальной архитектуре пройдет в Петербурге 23–24 октября

В Санкт-Петербурге 23–24 октября пройдет II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

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