РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А нашей России всё равно!Экономист Бархота...
  • виталий панов
    Очень жаль,что только за руку.Мог бы отщипнуть и другое!Страус ущипнул Бо...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Повесить нежить...Бил ребенком о ст...

Мать Овечкина рассказала о напутствии сыну перед игрой с "Айлендерс"

Мать Овечкина рассказала о напутствии сыну перед игрой с "Айлендерс"

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda Мать капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в беседе с обозревателем "Спорт-Экспресса" Игорем Рабинером рассказала, какими словами она напутствовала сына перед игрой с "Нью-Йорк Айлендерс", в которой он побил рекорд Уэйна Гретцки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх