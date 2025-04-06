Мать Овечкина рассказала о напутствии сыну перед игрой с "Айлендерс"

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda Мать капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в беседе с обозревателем "Спорт-Экспресса" Игорем Рабинером рассказала, какими словами она напутствовала сына перед игрой с "Нью-Йорк Айлендерс", в которой он побил рекорд Уэйна Гретцки.