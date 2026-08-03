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Израиль достиг своего предела. Количество проблем становится критическим

Израиль достиг своего предела. Количество проблем становится критическим

В последние дни американские и израильские информационные ресурсы развернули масштабную медийную кампанию, посвященную новому оперативному плану вооруженных сил США при участии израильской армии, направленному против Исламской Республики Иран.

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