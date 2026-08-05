Врач Вялов опроверг миф о воде: сколько пить в день

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что универсальной нормы питья не существует. По его словам, популярные рекомендации могут быть опасны, так как избыток воды разбавляет натрий в крови и нарушает работу сердца и мозга.
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