Градиленко о «Спартаке»: «Звонит руководитель ветеранского клуба: «Дима, от клуба полагается премия. 50 тысяч рублей!». Приезжаю, нахожу сотрудника, смотрит в компьютер: «А вас нет в списках»

– Я ни на что не претендую, я не был звездой. Но один раз реально стало обидно. – Поделитесь. – Звонит как-то руководитель ветеранского клуба: «Дима, тебе было 50 лет пару дней назад – от клуба полагается премия.
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