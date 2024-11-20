200 мигрантов попали под облаву силовиков в челябинском аэропорту

Что искали у "новых русских" в воздушной гавани "Игорь Курчатов".Приезжих — на учёт. В Челябинске проводится проверка по учётам МВД всех иностранных граждан, прибывающих в область, а также следующих транзитом авиа- и железнодорожным транспортом на законность пребывания в России.