В центре Москвы 30 июня временно изменится схема движения транспорта

В связи со спортивными мероприятиями, которые пройдут в Москве, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предупреждает о возможных изменениях в схеме движения автобусных маршрутов в центре города.
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