МИД Катара: страна помогла вернуть десятки детей их семьям в России и на Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT заявил, что посредничество, осуществлённое государством Катар, успешно вернуло десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине.
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