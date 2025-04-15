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МИД Катара: страна помогла вернуть десятки детей их семьям в России и на Украине

МИД Катара: страна помогла вернуть десятки детей их семьям в России и на Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара доктор Маджид Аль-Ансари в беседе с RT заявил, что посредничество, осуществлённое государством Катар, успешно вернуло десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине.

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