Подоляк обвинил Запад в замедлении украинского «контрнаступа»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 12 октября, заявил, что контрнаступление замедлилось, потому что все выпало из графика из-за затягивания западными партнерами с поставками оружия, – сообщает телеканал 24.
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