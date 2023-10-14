Захарова заявила о бесконтрольном обороте поставляемого Украине западного оружия

Оружие, которое западные страны поставляют Украине, бесконтрольно расходится по миру. Об этом 14 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.
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