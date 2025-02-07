«Мало кому удавалось спастись» Советские дипломаты массово отказывались возвращаться в СССР и прятались на Западе. Как им мстили?

Советский Союз в первые годы существования столкнулся с массовым исходом не только своих идейных противников, которые предпочли стать эмигрантами, но и с оттоком вполне режимных людей, находившихся на партийно-государственной работе.
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