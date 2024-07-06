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Энциклопедия Техники

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Блохоловка? Или амулет для повышения плодовитости?

Блохоловка? Или амулет для повышения плодовитости?

﻿﻿На #фотодня изображена часть так называемой ловушки для блох - украшения из меха норки, соболя, хорька или норки.

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