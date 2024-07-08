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Закон и Порядок

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"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

— Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за неё всё решат другие. Это Краснодар. Здесь мы видим, как местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть.

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Комментарии
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Александр Корякин
Менты - суки
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17 час.
И
Искандер
А вот пламенная ленинка/брежневка/андроповка/ельцинка/путинка, гр. Матвиенко В.И, назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки».
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17 час.
Юрий Селиванов
Ещё один пример, - зверьки кровавые приезжают в нашу страну не работать. С преступного попустительства законодателей наша страна превратилась в сафари для зверьков из средней Азии и Кавказа. Защититься от них может только мы сами, не дожидаясь когда нас искалечат, проломив голову!
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17 час.

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