"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

Юрий Селиванов

Ещё один пример, - зверьки кровавые приезжают в нашу страну не работать. С преступного попустительства законодателей наша страна превратилась в сафари для зверьков из средней Азии и Кавказа. Защититься от них может только мы сами, не дожидаясь когда нас искалечат, проломив голову!