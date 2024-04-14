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На матче с «Зенитом» установлен новый рекорд посещаемости стадиона «Краснодара» – 35249 зрителей

Матч Мир РПЛ с «Зенитом» посетили 35249 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем матче Лиги Европы против «Валенсии» в сезоне-2018/2019, тогда за игрой наблюдало более 35074 человека.

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