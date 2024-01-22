Пашинян спрятал голову в песок, услышав новое заявление Алиева

Премьер Армении отреагировал на требование президента Азербайджана, касающееся открытия Зангезурского коридораПремьер-министр Армении Никол Пашинян, узнав о последних заявлениях Ильхама Алиева, заявил о своём нежелании менять выбранную стратегию.
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