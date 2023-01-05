Страна западной демократии

Жителя Харькова приговорили к десяти годам тюремного заключения за ОПАСНЕЙШЕЕ преступление против государства-404: мужчина хранил У СЕБЯ ДОМА "агитационную" книгу экс-президента Януковича и брюшюрки по материалам 26-го съезда КПСС 1981 года.