Инфляции Японии замедлилась в марте

Общий уровень инфляции Японии в марте вернулся на понижательную траекторию. Начиная с лета прошлого года, потребительские цены постоянно снижались до минимального уровня в январе 2024-го года, но в феврале произошел скачок до 2,8%.
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