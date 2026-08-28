Ученые об алкоголе: даже один бокал вина или пива каждый день может влиять на здоровье

ВЮ

Вальтер Юпитерский

Я не читаю разные глупости. Я употребляю алкоголь ЕЖЕДНЕВНО УЖЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. Пью одну рюмку 50 г. Мне уже 78 лет. Живой. Голова исправна. Но я не пью тот алкоголь, который продают в магазинах. Там продают отраву. Я покупаю спирт, ГОСТ 59-6267, развожу его, очищаю, настаиваю на разных травках и этот продукт употребляю. Когда мы устраивали мальчишники, я приносил три бутылки своего напитка. Мои друзья тоже приносили по одной водке. Потом все мои три бутылки опорожняли и счастливые уходили домой, оставив мне свою водку для очистки. Берегите своё здоровье. Очищайте магазинную водку перед употреблением.