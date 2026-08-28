Бокал вина за ужином или бутылка пива после работы долгое время считались безобидной привычкой, а иногда их даже называли полезными для сердца.
Ученые об алкоголе: даже один бокал вина или пива каждый день может влиять на здоровье
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Сергей Гуляев
Подождём когда учёные в очередной раз пересмотрят свои взгляды.
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Я не читаю разные глупости. Я употребляю алкоголь ЕЖЕДНЕВНО УЖЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ. Пью одну рюмку 50 г. Мне уже 78 лет. Живой. Голова исправна. Но я не пью тот алкоголь, который продают в магазинах. Там продают отраву. Я покупаю спирт, ГОСТ 59-6267, развожу его, очищаю, настаиваю на разных травках и этот продукт употребляю. Когда мы устраивали мальчишники, я приносил три бутылки своего напитка. Мои друзья тоже приносили по одной водке. Потом все мои три бутылки опорожняли и счастливые уходили домой, оставив мне свою водку для очистки. Берегите своё здоровье. Очищайте магазинную водку перед употреблением.
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4 н.
СК
Сергей Ковалев
"... один бокал вина или пива каждый день может влиять на здоровье", - может! а может и нет, - но главное как влияет? - вот вопрос! кремлёвские практики прямо рекомендовали в своё время пистончик хорошего коньячка после напряжённого дня. у трудящегося народа хорошего коньячка не было, поэтому водка массово шла в народ. но "глубинный народ" всегда! знал, что луЧЧе стопочку своего самогончика яблочного, грушевого, сливового.., - любого чистого. что характерно! - на природных дрожжах - малине, например, - дольше, но сильно луЧЧе!..
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4 н.
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