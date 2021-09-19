Более 1,7 млн человек в столице проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в столице за два дня, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
Свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в столице за два дня, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
Свежие комментарии