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Более 1,7 млн человек в столице проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 1,7 млн человек в столице проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в столице за два дня, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

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