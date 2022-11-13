Патриотическое воспитание обсудили сотрудники исправительных учреждений Приморья

В Уссурийске на базе Дальневосточного межрегионального учебного центра ФСИН России ветераны уголовно-исполнительной системы края, представители руководства Главного управления и учреждений края обсудили итоги деятельности за девять месяцев текущего года и дальнейшие планы.
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