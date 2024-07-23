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Царьград

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Удар по Кубани: ВСУ атаковали дронами порт "Кавказ". Есть пострадавшие

Удар по Кубани: ВСУ атаковали дронами порт "Кавказ". Есть пострадавшие

ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Судно загорелось.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Кто главная ворона?! Как они вообще долетают!
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