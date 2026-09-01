Путин оценил усилия Жапарова по поддержке русского языка

Владимир Путин выразил благодарность Садыру Жапарову за поддержку русского языка в Киргизии. В 2023 году страны начали строительство девяти русских школ, а в Бишкеке успешно функционирует киргизско-российский университет.
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