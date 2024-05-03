Аэропорт Краснодара покупает воздушных змеев для отпугивания птиц

Аэропорт Краснодара покупает воздушных змеев для отпугивания птицАО «Международный аэропорт “Краснодар”» разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение специальных воздушных шаров для отпугивания птиц.
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