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Посольство России потребовало от США объяснить недавние кибератаки на сайт ЦИК

Посольство России потребовало от США объяснить недавние кибератаки на сайт ЦИК

Информация об этом стала известна с официальной страницы дипмиссии в Facebook. Согласно заявлению представительных властей, сайт Центральной избирательной комиссии столкнулся с беспрецедентным количеством хакерских атак во время голосования.

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