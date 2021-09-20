Посольство России потребовало от США объяснить недавние кибератаки на сайт ЦИК

Информация об этом стала известна с официальной страницы дипмиссии в Facebook. Согласно заявлению представительных властей, сайт Центральной избирательной комиссии столкнулся с беспрецедентным количеством хакерских атак во время голосования.
Информация об этом стала известна с официальной страницы дипмиссии в Facebook. Согласно заявлению представительных властей, сайт Центральной избирательной комиссии столкнулся с беспрецедентным количеством хакерских атак во время голосования.
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