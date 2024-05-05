Нардеп Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за провалов ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне арестованный по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского началась паника из-за провалов ВСУ и недовольства населения.
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