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Нардеп Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за провалов ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне арестованный по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского началась паника из-за провалов ВСУ и недовольства населения.

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