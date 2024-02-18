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Песков рассказал об операции по освобождению Авдеевки

Песков рассказал об операции по освобождению Авдеевки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту РФ Владимиру Путину о ходе операции по освобождению Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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