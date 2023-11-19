В чем секрет роковых женщин

Красная помада и томный взгляд — далеко не главное «секретное оружие» роковых женщин. Кинетик Валентин Шишкин рассказал, что превозносит женщину в глазах мужчин, в авторском шоу Юлии Меньшовой на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии