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Психолог Мустафина: на новый год лучше ставить себе не больше десяти целей

Психолог Мустафина: на новый год лучше ставить себе не больше десяти целей

С новым годом приходит новая надежда — мы чувствуем острую жажду прогресса и роста, но, чтобы достигать чего-то, нужно правильно настраивать свои ожидания, а значит, ставить перед собой реалистичные цели, рассказала в беседе с RT психолог Эльнара Мустафина.

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