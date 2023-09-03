«За хозяином по пятам» Черно-белый кот прошел трудности вместе с бойцом СВО из Бийска

Кот Ксерокс сопровождал хозяина даже в самых трудных ситуациях. Когда военный получил контузию, ждал и верил в его скорейшее выздоровление.
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