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Царьград

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ДТП на Ленинградском шоссе: пробка в Москву протянулась на 2,6 км

ДТП на Ленинградском шоссе: пробка в Москву протянулась на 2,6 км

На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы, движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.

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