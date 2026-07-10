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Калужские новости

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Алина Алешина проверила скорость заправки на АЗС Калуги

Алина Алешина проверила скорость заправки на АЗС Калуги

Блогер Алина Алешина показала, что в Калуге заправиться можно за 10-20 минут, но зрители в комментариях к видео жалуются на многочасовые очереди и нехватку топлива в других городах областиАлина Алешина, модель, визажист и блогер, проехала по АЗС Калуги и выяснила, сколько времени у водителей занимает заправка.

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