Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 14 миллионов гостей

В Москве состоялся юбилейный визит - 14-миллионного гостя международной выставки "Россия". Им стал 8-летний мальчик Кирилл Старов из Камчатского края, который прибыл на мероприятие вместе со своими родителями.
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