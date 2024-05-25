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Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 14 миллионов гостей

Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 14 миллионов гостей

В Москве состоялся юбилейный визит - 14-миллионного гостя международной выставки "Россия". Им стал 8-летний мальчик Кирилл Старов из Камчатского края, который прибыл на мероприятие вместе со своими родителями.

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