Дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России

Речь о сумме в 60 миллионов рублей Дуэт рэперши Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России, сообщает телеграм-канал Mash.