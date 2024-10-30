Дуэт Инстасамки и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России

Речь о сумме в 60 миллионов рублей Дуэт рэперши Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России, сообщает телеграм-канал Mash.
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