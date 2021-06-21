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Кулеба заявил, что в НАТО с 2008 года ничего не сделали для вступления Украины в альянс

Кулеба заявил, что в НАТО с 2008 года ничего не сделали для вступления Украины в альянс

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО с 2008 года ничего не сделали для того, чтобы Украина могла стать членом альянса, а на последнем саммите сроки присоединения не были указаны.

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Дмитрий Фактурович
вечноноющие
Татьяна Степанова
пустоголовые все мриют
Александр Волков
С чего они считают, что кто-то им что-то должен??! Перефразируюя - а им за что?!
Александр Волков
С чего они считают, что кто-то им что-то должен??! Перефразируюя - а им за что?!

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