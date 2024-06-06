Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2024 рассказал о ямальской генетике

Обучать будущих врачей первичного звена основам генетической настороженности предложил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, презентуя достижения ямальских генетиков на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
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