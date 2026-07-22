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Царьград

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Катарина Энгельхардт завершила карьеру из-за проблем с сердцем

Катарина Энгельхардт завершила карьеру из-за проблем с сердцем

Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем, включая две остановки сердца и воспаление сердечной мышцы, завершила спортивную карьеру в 18 лет.

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