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Царьград

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Предприниматель из Подмосковья обвинен в убийстве из-за долгового конфликта

Предприниматель из Подмосковья обвинен в убийстве из-за долгового конфликта

В Подмосковье предпринимателя обвинили в убийстве коммерсанта из-за долгового конфликта. Обвиняемый добровольно сдался полиции и рассказал о деталях происшествия.

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