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"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка

"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам.

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