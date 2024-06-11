Когда Шавуот: о чем важно помнить в праздник Евгения КомароваШавуот – важный праздник в Иудаизме. Как и многие подобные религиозные события он имеет плавающие даты.
Когда Шавуот: о чем важно помнить в праздник
Комментарии
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Афонин Андрей
мы живём в России! А знают ли евреи России о праздниках нашей страны? надо всем русским учить таджикский, азербайджанский языки, и в обязательном порядке - иврит! А то как же русские могут отпраздновать Шавуот?
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13 час.
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