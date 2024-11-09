8 самых горячих и красивых актеров до 30 лет

В каждой сфере искусства существуют свои путеводные звезды, которые освещают путь новым талантам. Мир киноиндустрии, как и вселенная, полон ярких светил, блеск которых порой затмевает нежные и хрупкие лучики новых актеров, едва ступивших на путь славы.
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