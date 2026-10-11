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Поварёнок с лучшими рецептами

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Суп гороховый со свиными копчёными рёбрами

Суп гороховый со свиными копчёными рёбрами

Гороховый суп с копчеными ребрами — очень ароматное, густое блюдо с насыщенным дымным вкусом. Секрет идеального супа заключается в правильном разваривании гороха, чтоб и пюре было и цельный горох.

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