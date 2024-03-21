Спасибо Федеральной Службе Безопасности России. Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ.
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Спасибо Федеральной Службе Безопасности России. Задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ.
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