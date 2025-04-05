Биржи США закрылись падением основных индексов на 5,5% из-за пошлин Трампа

Падение основных индексов на 5,5% на биржах США и потери за два дня %$6,6 трлн является следствием введения президентом США Дональдом Трампом «ответных пошлин», пишет 4 апреля финансово-аналитическое издание MarketWatch, специализирующееся на фондовых рынках.