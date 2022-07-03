Театр абсурда

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    За предательство посадить лет на 10 в тюрягу.Овсянникова возвр...
  • Nata
    Наше государство не помойка, чтобы все отбросы собирать.Овсянникова возвр...
  • Сергей Микульский
    Шавка и есть. Россия всю жизнь с Турцией воевала. Турки вечно шакалили с Европой против нас.Поссорится ли Тур...

Байден больше не обвиняет Россию в топливном кризисе

Байден больше не обвиняет Россию в топливном кризисе

Американский нефтяной резерв скоро останется без запасов сырья на фоне беспрецедентной авантюры действующего главы Белого дома Джо Байдена, который выбрасывает на внутренний рынок и в ЕС миллионы баррелей ради снижения стоимости топлива в США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх