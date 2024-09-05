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Военное обозрение

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Появляются сообщения об украинских дронах, залетевших в белорусское воздушное пространство в районе Гомеля

Появляются сообщения об украинских дронах, залетевших в белорусское воздушное пространство в районе Гомеля

В 2023 году киевский режим атаковал белорусский аэродром Мачулищи, где на тот момент находился российский самолёт А-50.

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