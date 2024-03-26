Проникновение Интернета в Китае выросло до 77,5%

По состоянию на декабрь 2023 года насчитывалось 1,09 миллиарда пользователей интернет-сети в Китае, что на 24,8 миллиона больше, чем в декабре 2022 года, в результате чего проникновение Интернета достигло 77,5 процента, согласно новому отчету, опубликованному Китайским информационным центром сети Интернет (CNNIC) 22 марта.