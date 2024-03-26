Проникновение Интернета в Китае выросло до 77,5%

По состоянию на декабрь 2023 года насчитывалось 1,09 миллиарда пользователей интернет-сети в Китае, что на 24,8 миллиона больше, чем в декабре 2022 года, в результате чего проникновение Интернета достигло 77,5 процента, согласно новому отчету, опубликованному Китайским информационным центром сети Интернет (CNNIC) 22 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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