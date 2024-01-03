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ПВО утром пресекла попытку теракта на территории России: Минобороны сообщило детали

ПВО утром пресекла попытку теракта на территории России: Минобороны сообщило детали

Утром 3 декабря противовоздушная оборона России пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты, находящиеся на территории нашей страны.

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Комментарии
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АФ
Александр Фейлинг
Ну никак не могу понять какой может быть разговор о терактах во время войны? Это мода такая так писать или веяние времени? Это самый, что ни на есть обычный обстрел во время войны, или нам можно их обстреливать, а им нас нет? Наверное у нас и потопление БДК &quot;Новочеркаск&quot; кто-то хотел бы представить как теракт? Но, на мой взгляд, это хорошо спланированная и проведённая военная операция нацистами, в отличие от наших бездарных, в данном случае, командиров, подставивших фактически под расстрел совсем не маленький корабль без возможности маневрировать в небольшой бухте. Похоже некоторые генералы, если не большинство, в военном деле очень мало смыслят или им со своими звёздами тяжело думается? Так что нужно говорить прямо, что все неудачи, связанные с обстрелами российских городов связаны не с терактами, а с некачественной работой некоторых командиров, которых требуется заменять, а может других у нас и нет - были, но их за чрезмерную их самостоятельность и реальную оценку боевых действий почему-то очень быстро снимают.
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23 час.
петр кузнецов
без объявления войны  ,это теракт...
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20 час.

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