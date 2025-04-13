Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, природное явление зафиксировали к юго-востоку от города Худжанд.
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