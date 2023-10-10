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Монетизация в сериале Silent Hill: Ascension, старт Steam Next Fest, Tomb Raider II — сайд-скроллер…

Монетизация в сериале Silent Hill: Ascension, старт Steam Next Fest, Tomb Raider II — сайд-скроллер…

В Сеть утекли почти все костюмы «Паучков» из Marvel's Spider-Man 2, кооперативный симулятор жизни Ikonei Island: An Earthlock Adventure выходит из раннего доступа, ролевая The Thaumaturge получила дату релиза, создатели Silent Hill: Ascension объяснили наличие микротранзакций в сериале, Starfield получила долгожданный фикс производительности, саунд-дизайнер Baldur’s Gate III научился ковать ради аутен .

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